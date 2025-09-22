Mi ritiro la malattia avanza Tristezza nella Famiglia reale l’annuncio choc della principessa

Brutte notizie per Mette-Marit di Norvegia. La principessa ereditaria si prepara a un nuovo ritiro dalla scena pubblica. A ottobre non prenderà parte agli eventi ufficiali, salvo rare eccezioni come la cena di Stato con il Parlamento. La notizia è stata confermata dalla Casa Reale, ma a sorprendere è stata la stessa principessa che, poco dopo l’annuncio, è tornata a mostrarsi in pubblico dichiarando: “ Ho bisogno di più aiuto nella vita quotidiana “. Nel 2018 a Mette-Marit è stata diagnosticata una fibrosi polmonare cronica, una malattia rara che irrigidisce i tessuti dei polmoni compromettendo lo scambio di ossigeno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it