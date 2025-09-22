Mette-Marit di Norvegia il nuovo allarmante messaggio sulla sua salute | Ora ho bisogno di più aiuto per affrontare la vita quotidiana
La moglie del principe ereditario Haakon soffre dal 2018 di fibrosi polmonare, una grave patologia cronica a causa della quale, come appena annunciato dalla Casa reale, sarà costretta ad annullare i suoi impegni per tutto il mese di ottobre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, è accusato di 23 reati tra cui tre stupri
Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius ritrova l’amore dopo lo scandalo
Mette-Marit di Norvegia, la Corona toglie al figlio Marius un importante privilegio dopo lo scandalo
Si aggravano le condizioni della regina Mette-Marit di Norvegia che quindi rinuncia ad un viaggio di Stato col marito. Il re Haakonen partirà solo . ? - facebook.com Vai su Facebook
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché; Mette-Marit di Norvegia cancella il viaggio negli USA: la sua salute preoccupa; Il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia è sospettato di tre stupri.
Mette-Marit di Norvegia, nuovi guai per il figlio: spunta il legame con un terrorista - Marit di Norvegia a causa delle relazioni pericolose del figlio più grande Marius Borg, che nel 2026 andrà a processo ... dilei.it scrive
Mette-Marit di Norvegia sotto accusa, rischia di non diventare Regina - Marit di Norvegia, che ora rischia di non diventare la Regina consorte del marito Haakon ... Lo riporta dilei.it