Meteo Roma del 22-09-2025 ore 06 | 15
meteo venerdì mattina ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo stabile al mattino sulle regioni centrali ma curiosità anche bassa e compatta sulla pianura padana maggiori spazi di sereno altrove tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto comunque con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata segna del tempo asciutto sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o comunque al sud in prevalenza soleggiato Nel corso delle ore di urne Salvo locali addensamenti sulle regioni peninsulari in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo instabile con prevalente di nuvolosità temperature minime in lieve calo i massimi Generali via su tutta la penisola che previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù
Meteo Roma del 22-07-2025 ore 19:15
Meteo Roma del 23-07-2025 ore 19:15
Meteo Roma: oggi sereno, Lunedì 22 nubi sparse, Martedì 23 pioggia e schiarite - Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, temperatura minima 17°C, massima 29°C ... Lo riporta ilmeteo.it
Meteo Avviso: da Lunedì 22 forte ondata di Maltempo, le zone a rischio Nubifragi e Alluvioni lampo - Gli ultimi aggiornamenti confermano la discesa di una vasta area di bassa pressione (tempesta) in discesa dal Nord Europa sospinta da masse d'aria di origine polare. Da ilmeteo.it