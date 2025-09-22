Meteo | Previsioni per martedì 23 settembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3631m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

