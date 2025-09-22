Meteo l' estate ha le ore contate | in anticipo la perturbazione che porterà piogge e calo di temperature

L’anticiclone subtropicale, pur in fase di indebolimento, garantisce ancora condizioni stabili in Sicilia. Ma l’“estate bis” è ormai agli sgoccioli: già da martedì 23 settembre una perturbazione anticiperà l’arrivo dell’autunno con piogge sparse e un progressivo calo delle temperature. Lo fa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

