Meteo le previsioni in Campania per lunedì 22 settembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 22 settembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4477m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4458m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: meteo - previsioni
