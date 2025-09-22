Meteo arriva l’autunno | maltempo in tutta Italia e temperature giù di 10 gradi

Con l’arrivo dell’autunno cambia radicalmente anche il tempo in Italia. Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni elaborate da iLMeteo.it, una perturbazione di origine atlantica porterà piogge diffuse, temporali e un brusco calo delle temperature fino a 10 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni. Il peggioramento si farà sentire soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con rischio di fenomeni intensi in Liguria di Levante, alto Piemonte e alta Lombardia, dove non sono escluse grandinate. Nelle prossime ore il maltempo raggiungerà anche il Centro Italia, interessando in particolare Toscana, Umbria e Lazio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meteo, arriva l’autunno: maltempo in tutta Italia e temperature giù di 10 gradi

In questa notizia si parla di: meteo - arriva

Previsioni meteo, arriva la perturbazione atlantica: in settimana attesi forti temporali

Il grande caldo verso una pausa? Ecco quando arriva la svolta meteo estiva

Giuliacci, meteo da incubo: quando arriva la tempesta che rovina le ferie

L'autunno arriva e porta con sé il maltempo: le previsioni meteo di lunedì 22 settembre -> https://tinyurl.com/2re3cz4e - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, arriva la pioggia: "Precipitazioni a tratti intense" https://ift.tt/nSqV26Z https://ift.tt/KWx2vS7 - X Vai su X

Temporali grandine e freddo | a Milano e in Lombardia arriva l’autunno Quando? Le previsioni meteo; In Bergamasca arriva l’autunno | Da lunedì deciso calo termico e maltempo anche forte; Ecco l’autunno le previsioni del tempo parlano di piogge sparse per tutta la settimana.

Meteo, arriva l’autunno: maltempo e temperature in calo - ROMA – Arriva oggi l’autunno e l’ingresso in questa stagione sarà accompagnato da una perturbazione che porterà oltre al maltempo un calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno. Da msn.com

METEO: ARRIVA L’AUTUNNO, PERTURBAZIONE PORTA MALTEMPO E CALO TEMPERATURE - ROMA – Arriva oggi l’autunno e l’ingresso in questa stagione sarà accompagnato da una perturbazione che porterà oltre al maltempo un calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno. Da abruzzoweb.it