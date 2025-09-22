Meteo allerta maltempo in diverse regioni d' Italia VIDEO

Allerta arancione in Liguria e in Lombardia per maltempo. Piogge e temporali al Nord e al Centro. Allerta gialla anche in otto regioni.  Nella notte e nelle prime ore della mattina di oggi precipitazioni intense - come da allerta meteo codice giallo - in provincia di Alessandria.  La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

