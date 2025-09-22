Meteo allerta maltempo in diverse regioni d' Italia VIDEO
Allerta arancione in Liguria e in Lombardia per maltempo. Piogge e temporali al Nord e al Centro. Allerta gialla anche in otto regioni. Nella notte e nelle prime ore della mattina di oggi precipitazioni intense - come da allerta meteo codice giallo - in provincia di Alessandria. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
ALLERTA METEO GIALLA Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emanato un'allerta meteo per lunedì 22 settembre: previsto codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti dalle 12:00 alle 23:59.
