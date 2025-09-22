Meteo a Roma | allerta arancione per maltempo Possibili grandinate e forti raffiche di vento

A Roma scatta l'allerta arancione per il maltempo. Come annunciato dal Comune, sulla base dell'allertamento del sistema di protezione civile regionale, dalla serata di lunedì 22 settembre 2025 e per le successive 24-36 ore sono attese piogge diffuse, temporali, grandinate e forti raffiche di.

