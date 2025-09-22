Meteo a Roma | allerta arancione per maltempo Possibili grandinate e forti raffiche di vento

A Roma scatta l’allerta arancione per il maltempo. Come annunciato dal Comune, sulla base dell’allertamento del sistema di protezione civile regionale, dalla serata di lunedì 22 settembre 2025 e per le successive 24-36 ore sono attese piogge diffuse, temporali, grandinate e forti raffiche di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Allerta maltempo arancione dal pomeriggio di oggi a Roma e sul Lazio: previsti temporali e grandine - Si prevedono a Roma e nel Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale ... Lo riporta fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio - La perturbazione di origine atlantica colpirà anche le regioni centrali domani 23 settembre con intensi temporali ... Da fanpage.it