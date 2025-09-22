' Metaforicamente Schiros' monologo al Teatro Nuovo
Al Teatro Nuovo di Pisa va in scena Metaforicamente Schiros, il nuovo spettacolo scritto da Beatrice Schiros e Gabriele Scotti e interpretato dalla stessa attrice. Un monologo ironico e profondo, che porta sul palco ricordi, esperienze e frammenti di vita capaci di trasformarsi in emozioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Beatrice Schiros torna a teatro dopo due anni di assenza. Intima, spudorata, schietta, quasi metaforica - L’attrice porta sul palco del Teatro della Cooperativa il monologo autobiografico scritto a quattro mani con l’amico e drammaturgo Gabriele Scotti: un racconto di vita appassionante e commovente ... Segnala ilgiorno.it
Beatrice Schiros, l’assolo: "Raccontarsi fa bene a me e a chi mi ascolta" - Il monologo dell’attrice in scena da mercoledì al Cooperativa di Niguarda: "Più che uno spettacolo è un atto curativo, una cosa molto personale" Milano – Due anni di assenza. Secondo ilgiorno.it