Meta Italia nuove strategie | L’AI sempre più al centro

"IN UN MONDO sempre più connesso, le nuove tecnologie offrono opportunità straordinarie per imprese, ricerca e società". Così Luca Colombo, alla guida di Meta in Italia, che al recente forum Thea a Cernobbio ha fatto il punto sugli investimenti del Gruppo. "L'IA – spiega – è al centro della nostra strategia: nel 2025 investiremo oltre 60 miliardi di dollari, e i nostri modelli open source Llama, scaricati più di 1,2 miliardi di volte dal loro lancio, danno a startup, università e imprese accesso a tecnologie avanzate che accelerano l'innovazione. Grazie a Llama, per citare un esempio tutto italiano, il laboratorio TaccLab dell'Università di Padova ha sintetizzato tre nuove molecole con proprietà antibatteriche in pochi mesi, dimostrando come l'IA possa generare impatto reale in tempi rapidi sulla vita delle persone".

