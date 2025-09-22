Mesola illude ma perde Tripletta inutile di Rako
Sampierana 5 Mesola 3 SAMPIERANA: Ravaoli, Sylla (8’ st Pieri), Bolognesi, Narducci (24’ st Quercioli), Crociati, Rossi, Montesi (38’ st Pungelli), Cangini, Braccini S. (14’ st Braccini D.), Carlini (35’ st Conficoni), Ariyo. A disposizione: Zamagni, Facciani, Petrini, Yabre. All.: Belli. MESOLA: Calderoni, Lucci (29’ st Crosara), Biolcati (31’ st Cobrescu), Valesani, Telloli, Guariento (14’ st Alessio), Neffati, De Angelis, Rako, Cantelli (1’ st Spanò), Davo (20’ st Rivas Garrido). A disposizione: Guidi, Paganini, Cavallari E., Mantovan. All.: Cavallari O.. Arbitro: Antoni di Reggio Emilia. Reti: 5’ pt Rako (M), 6’ pt Sylla (S), 11’ pt Rako (M), 32’ pt Carlini (S), 1’ st Ariyo (S), 7’ st Carlini (S), 13’ st Carlini (S), 38’ st Rako (M). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mesola - illude
Mesola illude ma perde. Tripletta inutile di Rako - 4 col Borussia in Champions League sembra avere consumato i ... Lo riporta msn.com