Mesagne inseguimento per le vie del centro | bloccato dalla Polizia con un chilo di eroina nello scooter

Un pregiudicato di 42 anni è stato arrestato a Mesagne con 1 kg di eroina dopo un inseguimento. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Mesagne, inseguimento per le vie del centro: bloccato dalla Polizia con un chilo di eroina nello scooter

In questa notizia si parla di: mesagne - inseguimento

A Mesagne un 42enne è stato arrestato con un chilo di eroina dopo un inseguimento in scooter: sequestrata la droga, è finito in carcere. - X Vai su X

Fuga folle per le vie di Mesagne, raffica di auto danneggiate e tentativo di investire i poliziotti; Sperona volante con furgone e ferisce poliziotto: ai domiciliari presunto responsabile; Tenta di investire un poliziotto e scappa: identificato e arrestato.

Mesagne, inseguimento per le vie del centro: bloccato dalla Polizia con un chilo di eroina nello scooter - Un pregiudicato di 42 anni è stato arrestato a Mesagne con 1 kg di eroina dopo un inseguimento. Da virgilio.it