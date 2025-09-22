Mesagne celebra San Pio da Pietrelcina | festeggiamenti religiosi e civili

MESAGNE - La città di Mesagne si prepara per le celebrazioni in onore di San Pio da Pietrelcina di martedì 23 settembre. A cura dell'omonima Parrocchia, con sede in via Caduti di via D'Amelio, il programma - patrocinato dall'Amministrazione comunale nell'ambito del cartellone di settembre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Storie, versi e memorie mesagnesi: lunedì 15 settembre, alle ore 19:30, l'atrio del Castello di Mesagne ospiterà la presentazione del libro “Uemmini e ccalantuemmini ti Misciagni. Fatti, culacchi in versi e canti popolari", in una serata che celebra le storie e le - facebook.com Vai su Facebook

San Pio da Petrelcina/ Oggi, 23 settembre 2023, si celebra uno dei Santi più amati del XX secolo - San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione e per tutti noto come Padre Pio, viene celebrato tutti gli anni il 23 settembre: è senza dubbio il Santo più amato dagli italiani e uno dei più ... Secondo ilsussidiario.net