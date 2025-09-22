Mercato Juve caccia al nuovo mediano | i bianconeri pescano direttamente dalla Saudi Pro League! Il nome nel mirino per gennaio

Mercato Juve, si cerca il colpo a centrocampo: i bianconeri monitorano un ex obiettivo il cui contratto scade tra meno di un anno. Il  mercato Juve  è in continuo fermento, con la dirigenza bianconera sempre attenta a cogliere le opportunità che si presentano. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da  Tuttosport, la  Juventus  starebbe guardando con grande interesse all’ Arabia Saudita, da dove potrebbe arrivare un clamoroso rinforzo per il centrocampo. Si tratta di un vecchio pallino, un top player che conosce benissimo la  Serie A  e che una particolare situazione contrattuale potrebbe rendere un’occasione di mercato più unica che rara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

