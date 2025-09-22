Mercato Juve caccia al nuovo mediano | i bianconeri pescano direttamente dalla Saudi Pro League! Il nome nel mirino per gennaio
Mercato Juve, si cerca il colpo a centrocampo: i bianconeri monitorano un ex obiettivo il cui contratto scade tra meno di un anno. Il mercato Juve è in continuo fermento, con la dirigenza bianconera sempre attenta a cogliere le opportunità che si presentano. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, la Juventus starebbe guardando con grande interesse all’ Arabia Saudita, da dove potrebbe arrivare un clamoroso rinforzo per il centrocampo. Si tratta di un vecchio pallino, un top player che conosce benissimo la Serie A e che una particolare situazione contrattuale potrebbe rendere un’occasione di mercato più unica che rara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juve
Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
Juventus, hai visto Marco Palestra? L'obiettivo del mercato estivo stupisce con il Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE AFFASCINATA DA #BERNARDOSILVA, ARIA DI RINNOVO #YILDIZ, VOGLIA DI #ZHEGROVA #NEWS #ULTIMISSIME ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/mMLwPw3eymk?feature - X Vai su X
Juve, caccia ai nuovi 9: all'attacco tra David e Kolo c'è l'idea Fullkrug; Comolli, solo l'inizio: per il dt Juve c'è un nome nuovo e una data limite!; Juve all’esame del nuovo Real Madrid: con Yildiz a caccia del tesoro dei quarti.
Juve, il nuovo acquisto piace al Bayern: 70 milioni e plusvalenza immediata - Il Bayern sarebbe intenzionato a mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per convincere la Juve a privarsi dopo una sola stagione di Openda, con un’operazione che se andasse in porto permettere ai ... Come scrive calciomercato.it
Mercato Juventus, occhi puntati in Premier League: nel mirino c’è quel big che può svincolarsi la prossima estate! Il nome individuato - Mercato Juventus, si cerca il colpo a parametro zero: la dirigenza segue con attenzione un top player il cui contratto scade a giugno Il mercato Juventus guarda già al futuro, a caccia di quelle occas ... Si legge su juventusnews24.com