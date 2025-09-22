Mercato Juve | ancora nessun contatto ma potrebbe essere un nome da tenere in considerazione per l’estate! Dentro alle voci delle ultime ore per questo giocatore

Mercato Juve: nessun contatto per questo giocatore ma piò essere un nome per l’estate! Cosa succede per l’obiettivo bianconero. Un nome da sogno, una suggestione che accende la fantasia dei tifosi. Il mercato Juve guarda al futuro, e all’orizzonte spunta un profilo di caratura mondiale: Bernardo Silva. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che pur smentendo l’esistenza di contatti concreti, ha confermato che la prossima estate potrebbe aprirsi uno spiraglio clamoroso. L’addio al City nel 2026?. La notizia fondamentale è un’altra: c’è la forte sensazione che questa possa essere l’ultima stagione di Bernardo Silva al Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

