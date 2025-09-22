Mercato Juve | ancora nessun contatto ma potrebbe essere un nome da tenere in considerazione per l’estate! Dentro alle voci delle ultime ore per questo giocatore
Mercato Juve: nessun contatto per questo giocatore ma piò essere un nome per l’estate! Cosa succede per l’obiettivo bianconero. Un nome da sogno, una suggestione che accende la fantasia dei tifosi. Il mercato Juve guarda al futuro, e all’orizzonte spunta un profilo di caratura mondiale: Bernardo Silva. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che pur smentendo l’esistenza di contatti concreti, ha confermato che la prossima estate potrebbe aprirsi uno spiraglio clamoroso. L’addio al City nel 2026?. La notizia fondamentale è un’altra: c’è la forte sensazione che questa possa essere l’ultima stagione di Bernardo Silva al Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juve
Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
MEZZOGIORNO #MERCATO & #CAMPIONATO AMARCORD #JUVE #MILINKOVIC #KESSIE OCCHI IN #ARABIA, ULTIME SU #BREMER, #SCOUTING #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/I9Nd - X Vai su X
Juventus, Bremer uomo mercato? Cosa filtra dall'Inghilterra - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, Ottolini: Juve-Frendrup? Nessun contatto ma...; Juventus, Giuntoli: “Tomori dipende dal Milan. Zirkzee? Nessun contatto con lo United”; Calhanoglu, telenovela chiusa: Non si muove dall'Inter, nessun contatto con Galatasaray o Fenerbahce.
Juventus, Ziliani demolisce il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte” - Critiche sui bianconeri dopo il pareggio di Verona, nel mirino le scelte dirigenziali in estate: scatta l'allarme ... Scrive calciomercato.it
C’è Bernardo Silva per la Juve: la doppia cessione sblocca l’affare - C'è la tentazione Bernardo Silva per la Juventus sul mercato: il Dg Comolli ha una strategia per l'asso portoghese ... Segnala calciomercato.it