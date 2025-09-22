Mercatino dei Ragazzi e Calcit in scena raccolti 19.310 euro

Arezzo, 22 settembre 2025 – Raccolti euro 19.310 totali dalla 23° edizione del mercato dei Ragazzi e serate Calcit in scena Una serie di iniziative apprezzate dai visitatori con spazi dedicati alla Sanità, ai quartieri della Giostra del Saracino, alle scuole di ballo, alle band degli anni 7080, al teatro amatoriale, alle scuole di canto giovanile ed infine il mercato dei Ragazzi con protagonisti bambini, bambine e famiglie. Un doveroso ringraziamento a tutti per la partecipazione, la vicinanza dimostrata al Calcit ed ai volontari in pensione dell'associazione nazionale polizia di Stato che hanno garantito per tutta la giornata la vigilanza.

