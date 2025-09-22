Mentre il prezzo del caffè sale le aziende pensano ad alternative economiche | quali sono le opzioni
Un recente studio di Unimpresa ha evidenziato come il prezzo medio del caffè sia aumentato del 50% negli ultimi 5 anni. Quali sono le possibili alternative alla tradizionale bevanda e che origini hanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: prezzo - caff
Una bella storia arriva da Venafro, Molise. Per non aumentare il prezzo del caffè i titolari di un bar hanno ideato l’idea “bar-atto”, i clienti barattano una tazzina di caffè con prodotti tipici. Il caffè non è una semplice bevanda ma un momento speciale che un ess - facebook.com Vai su Facebook
Mentre il prezzo del caffè sale, le aziende pensano ad alternative economiche: quali sono le opzioni - Un recente studio di Unimpresa ha evidenziato come il prezzo medio del caffè sia aumentato del 50% negli ultimi 5 anni ... Scrive fanpage.it