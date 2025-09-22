Mentre il prezzo del caffè sale le aziende pensano ad alternative economiche | quali sono le opzioni

Un recente studio di Unimpresa ha evidenziato come il prezzo medio del caffè sia aumentato del 50% negli ultimi 5 anni. Quali sono le possibili alternative alla tradizionale bevanda e che origini hanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

