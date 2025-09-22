Le immagini di ciò che è accaduto a Milano con la stazione messa a ferro e fuoco dai pro-Pal s ono eloquenti. Lo sciopero per la causa di Gaza è stato trasformato nell'ennismo sfregio contro le forze dell'ordine vittime di un continuo lancio di oggetti da parte dei facinorosi con la kefiah. Ma le agitazioni e gli scontri con le forze dell'ordine si sono susseguite anche in altre città italiane come a Roma ma anche a Bologna dove autostrade e tangenziali sono state occupate. E in questo clima di crescente odio la sinistra che fa? Attacca la premier Giorgia Meloni: "Apprendiamo che, solo dopo le forti sollecitazioni delle opposizioni e la volontà di bloccare l'Aula in assenza di risposte, il Ministro Tajani è disponibile a rendere comunicazioni su Gaza il 2 ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mentre i teppisti sfasciano Milano, il Pd attacca Meloni: l'ultima pagliacciata