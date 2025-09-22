Memorial | sala stampa dedicata a Lello La Mens Sana vince ma perde Perin
MENS SANA 90 ETRUSCA BASKET 71 (21-15; 49-29; 75-50) MENS SANA: Belli 9, Pannini 14, Perin, Calviani 7, Yarbanga ne, Pucci 8, Ferranti 8, Cerchiaro 5, Nepi ne, Cesaretti 2, Prosek 24, Jokic 13. Allenatore Vecchi ETRUSCA BASKET: Emelani 6, Zaccagna 3, Mele, Scardigli 9, Iacopini 7, Eimanes 8, Capozio ne, Granchi 19, Bissok, Baldares 4, Cravero, Pedroni 15. Allenatore Martelloni SIENA – La Mens Sana fa sua l’ultima amichevole del suo precampionato battendo San Miniato nel secondo Memorial Lello Ginanneschi. La brutta notizia arriva però dal campo visto lo stop di quello che forse è il giocatore più importante del roster, ovvero Perin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
