Memoria e Ricordo la Regione Fvg aumenta i fondi | 100mila euro in più e platea allargata
Centomila euro in più e platea dei beneficiari più ampia. È questa la novità principale del bando regionale “Memoria e Ricordo”, che per l’anno scolastico 20252026 mette a disposizione 300mila euro a sostegno di iniziative, viaggi e progetti destinati a trasmettere alle nuove generazioni la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: memoria - ricordo
La memoria non va in prescrizione: in ricordo della strage di via D'Amelio
"Ivaccari fra le stelle": memoria, solidarietà e comunità in ricordo delle vittime della strada
Nel ricordo di Adolfo Cartisano: educare alla legalità attraverso la memoria
“La Corsa del Ricordo in memoria di Nino Benvenuti esempio di campione dello sport e di umanità”. Così @F_Scoccimarro oggi alla partenza dell’evento che rinnova la memoria delle foibe e dell’esodo https://tinyurl.com/3uhz872b - X Vai su X
– Oggi commemoriamo il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Una pagina dolorosa della nostra storia, spesso dimenticata, che ha segnato profondamente mi - facebook.com Vai su Facebook
(ARC) Memoria-Ricordo: Rosolen, 300mila euro per scuole e IeFP; La Corsa del Ricordo 2025 dedicata alla memoria del pugile Benvenuti; home.
Memoria-Ricordo: Rosolen, 300mila euro per scuole e IeFP - La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 300mila euro per il sostegno a iniziative, incontri e viaggi ... Scrive ilgazzettino.it
FVG, stanziati 300mila euro per viaggi della memoria e progetti scolastici: come iscriversi al bando - FVG, 300mila euro per scuole ed enti: bando per viaggi della memoria e iniziative storiche. Secondo nordest24.it