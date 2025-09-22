Meloni | auspico condanna tutti i partiti
17.00 "Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti pro-Pal, sedicenti "antifa", sedicenti pacifisti che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell'ordine,violenze e distruzioni" che non cambieranno la vita a Gaza, ma avranno conseguenze gli italiani che pagheranno "i danni di questi teppisti". Lo scrive Meloni. "Un pensiero di vicinanza alle forze dell'ordine, costrette a subire prepotenza e violenza.Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori e da tutte le forze politiche". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: meloni - auspico
Vannacci: “Il Governo Meloni definito fascista dal sindaco, auspico una querela”
Mentre Giorgia Meloni parlava delle pastarelle sulla Rai, è successo qualcosa di storico: Gran Bretagna, Australia e Canada hanno deciso di riconoscere lo Stato di Palestina. Non piccoli Paesi isolati, ma tre delle democrazie più solide, tre alleati strettissimi d - facebook.com Vai su Facebook
#Fnsi, Alessandra Costante: «Dalla premier Meloni parole interessanti sull'equo compenso, diritto oggi negato ai #giornalisti». Con l'auspicio che «si giunta presto a determinarlo» @AlekRevenge @IFJGlobal - X Vai su X
Cortei per Gaza: scontri a Milano, bloccata A14 a Bologna. In diretta le immagini da Roma - Meloni: Auspico condanna scontri Milano da tutti partiti; Sciopero per Gaza: scontri a Milano, caos a Roma e Torino. Meloni: “Immagini indegne”; Insulti alla premier Meloni sul manifesto di Fratelli d'italia. Urzì: Azione innescata dalle forze di sinistra. Ianeselli: Ferma condanna, ma dichiarazioni inaccettabili.
Meloni al Meeting di Rimini condanna uccisioni di giornalisti a Gaza: “Reazione Israele oltre limite proporzionalità” - Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini, ha condannato le recenti uccisioni giornalisti a Gaza: “Inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare ... Si legge su fanpage.it
Bindi contro Meloni: “Giusto criticare chi esulta per l'omicidio di Kirk, ma aspetto ancora la condanna dell’assalto alla CGIL” - Rosy Bindi sul caso Kirk: “Giusto condannare chi esulta, ma la Meloni ancora tace sull’attacco alla CGIL dei neofascisti” ... Secondo la7.it