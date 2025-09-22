Meloni | Violenze indegne Schlein | No alle devastazioni ma la premier condanni i crimin
AG. - "Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti 'pro-pal', sedicenti 'antifa', sedicenti 'pacifisti' che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell'ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti". E' il commento, sui social, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Un pensiero di vicinanza alle forze dell'ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: meloni - violenze
