Meloni | Violenze indegne Pro Pal la condanna del centrodestra Applicheremo il decreto sicurezza

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 settembere 2025 – Dopo una settimana segnata dalle tensioni e dall’omicidio Kirk, gli incidenti scoppiati durante le manifestazioni pro-Gaza, in particolare i danneggiamenti alla stazione di Milano e gli scontri con la polizia, offrono a governo e maggioranza un’occasione per rilanciare la propaganda contro la violenza di sinistra. Ma non è detto che il caso resti solo “politico“: “Quelli che hanno assaltato stazioni e porti vogliono lo scontro sociale. Impediremo si ripeta. Chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni. In caso di danni, pagheranno di tasca loro”, avverte infatti all’ora di cena Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

meloni violenze indegne pro pal la condanna del centrodestra applicheremo il decreto sicurezza

© Quotidiano.net - Meloni: “Violenze indegne”. Pro Pal, la condanna del centrodestra. “Applicheremo il decreto sicurezza”

In questa notizia si parla di: meloni - violenze

Meloni: "Violenze indegne, non cambiano una virgola alla vita a Gaza"

Sciopero per Gaza, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. La premier Meloni: “Violenze indegne”

Sciopero per Gaza in tutta Italia, Meloni vede solo i disordini a Milano e parla di violenze indegne: “Tutti condannino”

Meloni: “Violenze indegne”. Pro Pal, la condanna del centrodestra. “Applicheremo il decreto sicurezza”; Sciopero per Gaza in tutta Italia, Meloni vede solo i disordini a Milano e parla di violenze indegne:…; Meloni: Violenze indegne, non cambiano una virgola alla vita a Gaza.

meloni violenze indegne proGaza, Meloni: 'Violenze indegne, non cambierà nulla' - Il Pd, 'blocchiamo il voto in Aula finché Meloni non chiarisce la posizione italiana' (ANSA) ... Scrive ansa.it

meloni violenze indegne proGuerriglia a Milano, Meloni: «Violenze indegne, non cambiano una virgola alla vita a Gaza» - La Russa: «Solidarietà alle Forze dell'ordine aggredite, ai cittadini e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora una volta vittima di vile minacce» ... Come scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Violenze Indegne Pro