Meloni | Violenze indegne Pro Pal la condanna del centrodestra Applicheremo il decreto sicurezza

Roma, 22 settembere 2025 – Dopo una settimana segnata dalle tensioni e dall’omicidio Kirk, gli incidenti scoppiati durante le manifestazioni pro-Gaza, in particolare i danneggiamenti alla stazione di Milano e gli scontri con la polizia, offrono a governo e maggioranza un’occasione per rilanciare la propaganda contro la violenza di sinistra. Ma non è detto che il caso resti solo “politico“: “Quelli che hanno assaltato stazioni e porti vogliono lo scontro sociale. Impediremo si ripeta. Chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni. In caso di danni, pagheranno di tasca loro”, avverte infatti all’ora di cena Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

