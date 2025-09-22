Meloni | Violenze indegne non cambiano una virgola alla vita a Gaza

Agi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AG. - "Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti 'pro-pal', sedicenti 'antifa', sedicenti 'pacifisti' che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell'ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti". Così, sui social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.  "Un pensiero di vicinanza alle forze dell'ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it

meloni violenze indegne non cambiano una virgola alla vita a gaza

© Agi.it - Meloni: "Violenze indegne, non cambiano una virgola alla vita a Gaza"

In questa notizia si parla di: meloni - violenze

Meloni: Violenze indegne, non cambiano una virgola alla vita a Gaza; Meloni sullo sciopero: “Violenze indegne, non cambiano di una virgola la vita delle persone a Gaza”; Meloni Indegne le immagini che arrivano da Milano, violenze e distruzioni non cambiano di una virgola la vita a Gaza.

meloni violenze indegne cambianoMeloni sullo sciopero: “Violenze indegne, non cambiano di una virgola la vita delle persone a Gaza” - Non si fanno attendere le reazioni dal mondo politico sui cortei e gli scontri con la polizia nel giorno dello sciopero per Gaza. Si legge su msn.com

meloni violenze indegne cambianoMeloni “Violenze indegne non cambiano di una virgola la vita a Gaza” - pal', sedicenti 'antifà, sedicenti 'pacifistì che devastano la stazione e ... Lo riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Violenze Indegne Cambiano