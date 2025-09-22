Meloni va a Domenica In a parlare di pastarelle | esplode la polemica | VIDEO

È polemica sull’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Domenica In: la premier, infatti, è intervenuta in collegamento dal Colosseo partecipando all’iniziativa “Il pranzo della domenica”, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, che mira a sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. “Io di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni materni. Il pranzo della domenica era legato alle pastarelle, compreso il diplomatico. Per molte famiglie italiane, questo rito rappresenta ancora oggi un momento speciale di convivialità” ha dichiarato Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Meloni va a Domenica In a parlare di “pastarelle”: esplode la polemica | VIDEO

