Meloni sui funerali di Kirk | Un messaggio potentissimo al mondo intero
"Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti”: così Giorgia Meloni su X. Il primo ministro ha condiviso un video della cerimonia per onorare la memoria dell’attivista conservatore ucciso il 10 settembre durante un evento alla Utah Valley University e ha sottolineato: “Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l'odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell'amore, della fede e della libertà. E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: meloni - funerali
Volontari morti nell'incidente sull'A1, folla e commozione ai funerali nell'Aretino | Il cordoglio del Papa e di Meloni
“Strade sicure”. L’appello dei volontari dopo i funerali della strage in A1. E Giorgia Meloni risponde
Meloni celebra i funerali di Kirk: "Simbolo di libertà contro l’odio”
#LaVeritàdioggi Gli 007 di mezzo mondo: «Su Putin allarmi gonfiati» ?Stasera i funerali di Kirk ?Meloni: «Non cadiamo nella trappola. Più destra per cambiare l’Europa» ?Don Bux: «Il Papa a Gaza? Un’idea ipotizzabile» http://social.laverita.info/sfogliato - X Vai su X
Sono tornate alla casa del Padre VITALIA (nota Zita) PORCU (via Umberto) I funerali saranno celebrati Mercoledì 10 settembre alle 16.00. MARIA MELONI (via is prunisceddas) I funerali saranno celebrati Mercoledì 10 settembre alle 17.00. Una preghiera - facebook.com Vai su Facebook
Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Il post su X della premier italiana Giorgia Meloni; Meloni: Dai funerali di Kirk un messaggio contro l'odio, Charlie simbolo di confronto e libertà; Funerali di Kirk, la vedova: “Perdono l’assassino”. Ma Trump: “Assassinato da un mostro radicalizzato”.
Meloni sui funerali di Kirk: "Un messaggio potentissimo al mondo intero" - Il messaggio del primo ministro in occasione delle esequie dell'attivista MAGA: "Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà" ... Si legge su msn.com
Kirk, Meloni: “Dal funerale forte messaggio, amore contro odio” - Le parole della premier italiana sui social, “Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà” ... Secondo msn.com