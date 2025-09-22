Meloni sui funerali di Kirk | Un messaggio potentissimo al mondo intero

"Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti”: così Giorgia Meloni su X. Il primo ministro ha condiviso un video della cerimonia per onorare la memoria dell’attivista conservatore ucciso il 10 settembre durante un evento alla Utah Valley University e ha sottolineato: “Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l'odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell'amore, della fede e della libertà. E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

