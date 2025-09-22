Meloni su Rai1 per sostenere la candidatura della cucina italiana all’Unesco attacchi dal centrosinistra

La partecipazione era stata inserita nell’agenda della premier sul sito del governo nei giorni scorsi e così, subito dopo essere scesa dal palco di ‘Fenix’, l’evento della giovanile di FdI organizzato all’Eur, Giorgia Meloni si è spostata al Colosseo per prendere parte presso il Tempio di Venere all’iniziativa ‘ Il pranzo della domenica ‘, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Un appuntamento che, nel pieno della polemica politica per quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e alla vigilia della partenza della premier per New York dove si terrà l’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, finisce nel mirino delle opposizioni che insorgono dopo aver visto il collegamento confezionato all’interno di Domenica In. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni su Rai1 per sostenere la candidatura della cucina italiana all’Unesco, attacchi dal centrosinistra

