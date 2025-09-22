MELONI SU DOMENICA IN | PREMIER PD 45 MINUTI IO 80 SECONDI POLEMICHE SUL NULLA
La reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le polemiche feroci sulla sua partecipazione a Domenica In non si fa attendere. La nota ufficiale. La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con ‘Domenica In’, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me. Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: meloni - domenica
Giorgia Meloni augura “Buona domenica” con un selfie in auto e cappellino “Italia original 1861”
Il post di Meloni, selfie con il cappellino e 'buona domenica'
Fenix, Gioventù Nazionale “sfida” la politica a presentarsi «Senza Filtri». Domenica interverrà Giorgia Meloni
Floridia: “Meloni a Domenica In? Ennesimo abuso del governo e in piena campagna elettorale” - X Vai su X
La prima puntata di Domenica In del 21 settembre parte con un inizio piuttosto insolito Collegata con Mara Venier c'è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: Domenica In? Polemica sul nulla, ricordo premier Pd in tv 45 minuti; Giorgia Meloni risponde alle polemiche per la partecipazione a Domenica In: Per 80 secondi...; Schlein: “Meloni parla di pasticcini a Domenica in e non di Gaza”. La premier: “Polemica sul nulla”.
Giorgia Meloni, en gäst på Mara Veniers "Domenica In", sade oppositionsledare i revolt, vilket fick premiärministerns svar. - La prima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, ha ospitato in collegamento la premier Giorgia Meloni per l’iniziativa “Il pranzo della domenica – Italiani a tavola”, scatenando polemiche tr ... Si legge su notizie.it
Meloni risponde alla sinistra: "I miei 80 secondi a Domenica In? Il premier del Pd si faceva intervistare 45 minuti..." - "La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione a un videocollegamento con "Domenica In", nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Segnala affaritaliani.it