MELONI SU DOMENICA IN | PREMIER PD 45 MINUTI IO 80 SECONDI POLEMICHE SUL NULLA

La reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le polemiche feroci sulla sua partecipazione a Domenica In non si fa attendere. La nota ufficiale. La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con ‘Domenica In’, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me. Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura. 🔗 Leggi su Bubinoblog

