Meloni scherza sul derby | Chiudo prima di fare la fine di Fantozzi

Battuta della premier Meloni sul palco di Fenix: “C’è una partita importante, non voglio finire come Fantozzi con le radioline” Durante il suo intervento alla festa Fenix di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni ha concluso con una battuta che ha strappato sorrisi e applausi: “Vado a conclusione perché c’è una partita importante e non voglio fare la fine di Fantozzi con La corazzata Potëmkin e le radioline”. Il riferimento ironico al celebre film e al derby calcistico della Capitale ha alleggerito il clima, a pochi minuti dal fischio d’inizio. la premier tra battute e incitamenti cityrumors.com foto ig: @giorgiameloni Dalla platea, una ragazza ha gridato “Forza Lazio”, provocando la pronta e divertita risposta della premier: “Stai calma”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

