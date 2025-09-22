Meloni non ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina | per il governo sarebbe controproducente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola a New York all'Assemblea generale dell'Onu, nella giornata degli scioperi per Gaza. Mentre tanti Paesi, gli ultimi in ordine di tempo sono Australia, Canada e Regno Unito, hanno deciso di riconoscere lo Stato di Palestina, il governo italiano non ha intenzione di seguire questa linea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: meloni - intenzione

GIORGIA MELONI A BOLZANO Il leader di Fratelli d'Italia è arrivata ai giardini della Stazione di Bolzano con la sua ricetta contro il degrado, l'intenzione di dialogare anche con la Svp e sulla richiesta Svp di iscrizioni all'Ordine di medici che non sanno l'italiano - facebook.com Vai su Facebook

A proposito di Giorgia Meloni. Qua dico la mia. In spagnolo. ¡Que Viva España! - X Vai su X

Meloni non ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina: per il governo sarebbe controproducente; Cosa vuol dire concretamente riconoscere la Palestina; Anche Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo riconoscono la Palestina, furia Israele: “Ricompensa agli assassini di Hamas”.

Meloni non ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina: per il governo sarebbe “controproducente” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola a New York all'Assemblea generale dell'Onu, nella giornata degli scioperi per Gaza ... Lo riporta fanpage.it

Cosa vuol dire concretamente riconoscere la Palestina - È un gesto di grande importanza simbolica e politica, ma che nella pratica muove poco le cose e rischia di creare un'illusione ... Riporta ilpost.it