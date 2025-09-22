Meloni | Domenica in? Polemica sul nulla ricordo premier del Pd in tivù per 45 minuti
«La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con Domenica in, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social, cercando di mettere a tacere le critiche delle opposizioni, appunto, per la sua ‘ospitata’ nel contenitore domenicale di Rai 1 a una settimana dalle elezioni nelle Marche, primo appuntamento delle Regionali d’autunno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
