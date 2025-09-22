«Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti "pro-pal", sedicenti "antifa", sedicenti "pacifisti" che devastano la stazione a Milano e generano scontri con le forze dell’ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: dal corteo per Gaza a Milano immagini indegne: tutte le forze politiche condannino