Meloni | Da Milano immagini indegne tutti condannino
"Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti "pro-pal", sedicenti "antifà", sedicenti "pacifisti" che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Che poi ha aggiunto: "Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
