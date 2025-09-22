Meloni | Chi è libero fa paura

Il premier ha chiuso la festa di Gioventù nazionale ribadendo: «Kirk pericoloso perché smontava il mainstream. Siamo contro la cultura dell’odio di chi festeggia la sua morte». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni: «Chi è libero fa paura»

Guerra in Ucraina, Meloni: "Già immaginiamo quel Paese libero e ricostruito"

Guerra in Ucraina, Meloni: "Già immaginiamo quel Paese libero e ricostruito" – Il video

Manifestazione pro-Palestina davanti sede de Il Giornale e Libero: "Servi dei sionisti", "organi di propaganda al servizio di Meloni" - VIDEO

Ecco i temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - Il partito di La7, è la vera opposizione. Gruber riapre il salotto rosso, con l'attacco a Meloni: "Perché non viene da me?". Forse perché, da Formigli a Floris, Cairo ha messo insieme una armata anti-gov

Un tempo il verbo era uno solo: "No". No al Ttip con gli Usa, no all'Epa con il Giappone, no al Ceta col Canada. Giorgia Meloni tuonava contro i trattati di libero commercio definendoli «porcate contro i bisogni dei popoli» e denunciava il rischio di «massacrare

Dazi, la California fa causa a Trump. Wto: Il commercio mondiale potrebbe ridursi dell'1,5% - I calcoli di WTO e Fitch sull'effetto dei dazi sull'economia mondiale; Piantedosi | Inaccettabili le minacce a Il Tempo e Libero Sgomberi? C' è pure CasaPound.

Kirk, Meloni: fermato perché era libero e coraggioso. «Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura» - «Non abbiamo avuto paura ai tempi in cui potevi essere ammazzato a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle Brigate rosse. Come scrive msn.com

Meloni, accoglienza da regina a Washington. Trump fa aprire Blair House: residenza per grandi eventi - Donald Trump ha fatto aprire per Giorgia Meloni la storica "dependance" dei Presidenti degli Stati Uniti, un gesto significativo e non trascurabile in vista del bilaterale di oggi. Riporta affaritaliani.it