Meloni Chef Suprema | tra pastarelle fiction e propaganda mentre il mondo brucia come un forno a legna
Altro che Premier: a "Domenica In", Giorgia si cucina la democrazia tra un diplomatico e due lacrime da copione Altro che servizio pubblico: la Rai è ormai "TeleGiorgia", il canale ufficiale della Premier che, con occhioni da soap turca e vocina da spot della Mulino Bianco, si mette comoda al.
LA MELONI CAMPA DI POLITICA DA 20 ANNI E ATTACCA ME E ORSINI PER IL NOSTRO LAVORO Giorgia Meloni sa di essere politicamente corresponsabile dell'olocausto palestinese. Tutto è tranne che fessa del resto. Dunque sa perfettamente di aver dat
Meloni Chef Suprema: tra pastarelle, fiction e propaganda mentre il mondo brucia come un forno a legna.