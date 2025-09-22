Meloni che parla di pastarelle a Domenica In è un immagine che ci dice quanto è debole la Rai

La scena di apertura della nuova edizione di Domenica In dimostra lo strapotere della premier sulle sorti del servizio pubblico. La Rai è un animale malato e circostanze come queste non fanno che provarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: meloni - parla

Dazi, parla Meloni: “Saremmo più deboli. L’Italia farà la sua parte”

Il carrello della spesa si è mangiato i salari. E Meloni parla d’altro

Vi spiego il feeling tra Meloni e von der Leyen su Ue e non solo. Parla Mauro

La prima puntata di questa stagione di #DomenicaIn su @RaiUno si apre con un intervento di Giorgia Meloni che parla di cibo italiano: il palco di una delle trasmissioni più seguite sulla Tv pubblica usato per un comizio della leader del centrodestra proprio a r - X Vai su X

Grande entusiasmo e grande partecipazione ad Ancona. Giorgia Meloni: "Fidatevi di chi parla poco e fa tanto". Piena sintonia con le Marche del Fare. Avanti tutta con Fratelli d'Italia, avanti con il centrodestra unito, avanti con Francesco Acquaroli, avanti con la - facebook.com Vai su Facebook

Polemica per il collegamento di Meloni con Domenica In. Pd e M5s: “Parla di pasticcini ma non di…; Domenica in, tre “boys” e Giorgia Meloni: “Il mio pranzo della domenica? Le pastarelle dai nonni”; Domenica In, Giorgia Meloni in collegamento con Mara Venier: è polemica. Rai: Pagina di vero servizio pubblico.

Meloni a Domenica In, le opposizioni: "Teleregime” - Pd, M5S, +Europa e la presidente della Vigilanza Rai parlano di “spottone” elettorale, chiedendo l’intervento dell’Agcom ... huffingtonpost.it scrive

Meloni non para ai giornalisti da 250 giorni, ma parla di "pastarelle" a Domenica In - Il governo nega che la Rai sia stata trasformata in TeleMelomi. Da gayburg.com