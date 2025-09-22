Meloni celebra i funerali di Kirk | Simbolo di libertà contro l’odio
"Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti”: così Giorgia Meloni su X. Il primo ministro ha condiviso un video della cerimonia per onorare la memoria dell’attivista conservatore ucciso il 10 settembre durante un evento alla Utah Valley University e ha sottolineato: “Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l'odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell'amore, della fede e della libertà. E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: meloni - celebra
“Mamma mia Giorgia!”. La stampa francese celebra Meloni: “Regina d’Europa e icona della nuova destra”
Anche Monti celebra la Meloni “affidabile” per l’Europa: la conversione dell’uomo delle manovre “lacrime e sangue”
Meloni celebra l’aumento del lavoro povero al Sud
La prima puntata di Domenica In del 21 settembre parte con un inizio piuttosto insolito TeleMeloni. Domenica in si apre con il presidente Meloni che celebra la cucina italiana: "Il mio pranzo della domenica è legato alle pastarelle" Che informazione!! - facebook.com Vai su Facebook
#Domenicain si apre con il presidente Meloni che celebra la cucina italiana: "Il mio pranzo della domenica è legato alle pastarelle" - X Vai su X
Vannacci e Salvini a Pontida in nero per Charlie Kirk, il segretario della Lega a sorpresa al raduno; 5 giorni di lutto per Papa Francesco: ecco le misure di sicurezza; Notizie di Cantello - Cantello.
Meloni celebra i funerali di Kirk: "Simbolo di libertà contro l’odio” - Il messaggio del primo ministro in occasione delle esequie dell'attivista MAGA: "Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà" ... Da msn.com
Kirk, Meloni: “Dal funerale forte messaggio, amore contro odio” - Le parole della premier italiana sui social, “Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà” ... Riporta msn.com