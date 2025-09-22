Meloni all’Onu traccia la linea rossa | niente strappi con Trump sulla Palestina

Il Presidente del Consiglio ha deciso di seguire la linea tedesca sia sulle sanzioni sia sul riconoscimento dello Stato palestinese. Nel primo caso il voto sarà spaccato tra un sì alle sanzioni contro coloni e ministri e un no secco alla rottura delle relazioni commerciali con Israele; nel secondo il premier si prepara ad arrivare all'Onu e portare con sé un rinvio del riconoscimento della Palestina a un futuro in cui Hamas non è più nella Striscia e gli Usa di Trump sono favorevoli a tale mossa. Il timore, però, è che questo continuo rimandare possa provocare una perdita di consensi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

