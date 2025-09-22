Schlein attacca la premier, che replica: "Sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti" La premier Meloni è stata ospite di Domenica In per l'iniziativa "pranzo della Domenica". Un'iniziativa nata per sostenere la cucina italiana,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni a Domenica In, Schlein: "Pranzo in tv? Parli di Gaza, non di pastarelle", la premier: "Polemica sul nulla" - VIDEO