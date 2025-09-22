Meloni a Domenica In Schlein | Pranzo in tv? Parli di Gaza non di pastarelle la premier | Polemica sul nulla - VIDEO
Schlein attacca la premier, che replica: "Sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti" La premier Meloni è stata ospite di Domenica In per l'iniziativa "pranzo della Domenica". Un'iniziativa nata per sostenere la cucina italiana,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Giorgia Meloni augura “Buona domenica” con un selfie in auto e cappellino “Italia original 1861”
Il post di Meloni, selfie con il cappellino e 'buona domenica'
Fenix, Gioventù Nazionale “sfida” la politica a presentarsi «Senza Filtri». Domenica interverrà Giorgia Meloni
Giorgia Meloni: «Il mio pranzo della domenica? Dai nonni con le pastarelle». Il ricordo da Mara Venier - facebook.com Vai su Facebook
Schlein: “Meloni parla di pasticcini a Domenica in e non di Gaza”. La premier: “Polemica sul nulla”; Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» - Il video; Meloni in diretta a Domenica In per la cucina italiana, scoppia il caso.
Meloni a Domenica In: in 80 secondi scoppia il caso 'pastarelle' in Rai - Giorgia Meloni in diretta a Domenica In per il pranzo della domenica, con Ferilli e Bonolis: polemiche politiche sull’uso della Rai e la violazione della par conditio ... Secondo tag24.it
