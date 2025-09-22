Melissa McCarthy protagonista dell’adattamento live-action di miss nelson è assente su Netflix

lo sviluppo di un adattamento cinematografico di "Miss Nelson Is Missing" su Netflix. Netflix sta lavorando a una nuova produzione basata sulla celebre fiaba per bambini "Miss Nelson Is Missing", con un'attenzione particolare alla realizzazione di un film in live-action. La notizia conferma l'interesse della piattaforma verso contenuti ispirati ai classici della letteratura infantile, arricchendo il proprio catalogo con un progetto che coinvolge anche nomi di rilievo del cinema e della produzione televisiva. descrizione dell'opera originale e delle sue evoluzioni. Il libro originale, pubblicato nel 1977 e scritto da Harry Allard con illustrazioni di James Marshall, narra le vicende di una dolce insegnante alle prese con una classe molto disordinata.

