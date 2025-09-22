Mei | Jacobs si ritira? Non lo so deve fare quello che lo rende felice Tortu dovrà prendere delle decisioni

Stefano Mei, presidente federale dell’atletica leggera, ha rilasciato un’intervista a La Stampa dopo la conclusione dei Mondiali di Tokyo. L’Italia si è portata a casa sette medaglie, un record rispetto agli ultimi 20 anni. Mei: «L’atletica traina l’Italia, i risultati di Tortu da giovane sono quasi un peccato originale». Tokyo resta speciale e il paragone era impossibile. «I ragazzi sono stati straordinari. L’atletica traina l’Italia; se parliamo di soldi, c’è il tennis a trainare, ma se parliamo di coinvolgimento sociale non c’è paragone. Se l’atletica sta bene, tutto lo sport sta bene. E’ globale quanto il calcio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

