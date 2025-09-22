La prima apparizione pubblica di Meghan Markle e del principe Harry dopo il recente incontro di Harry con il re Carlo ha catturato l’attenzione dei fan e dei media. La coppia è arrivata a sorpresa al concerto di beneficenza One805LIVE! a Santa Barbara, organizzato per raccogliere fondi a favore dei primi soccorritori della contea e dei programmi di benessere mentale, ospitato nella residenza fronte mare dell’attore Kevin Costner. Tra gli ospiti illustri presenti anche Oprah Winfrey, mentre la coppia ha interagito con soccorritori e forze dell’ordine prima di salire sul palco. Per l’occasione, Meghan ha scelto un abito blu notte firmato Carolina Herrera, con bottoni e cintura in vita, dal costo di 3. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meghan Markle e Harry a Santa Barbara: il look da 3.700 euro della Duchessa