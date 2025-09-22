Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono riapparsi in pubblico di recente, dopo il recente viaggio del Principe in patria. Nelle ultime settimane, infatti, il figlio di Re Carlo III ha deciso di far visita al monarca, dopo diversi mesi in cui non aveva più alcun rapporto con lui. La Duchessa di Sussex è rimasta in patria, insieme ai figli della coppia Archie e Lilibet, ma le ultime indiscrezioni svelano che i due potrebbero presto tornare in Inghilterra e anche riprendere il loro ruolo all’interno della Famiglia Reale Inglese. Nella sua ultima apparizione pubblica Meghan Markle è apparsa diversa dal solito, soprattutto per uno specifico particolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle copia la cognata? La nuova sfumatura di capelli della Duchessa