Meghan Markle a sorpresa con il principe Harry a One805LIVE! l'evento benefico di Kevin Costner

Appena rientrato dalla Gran Bretagna, il principe Harry si è riunito con la moglie Meghan Markle e insieme hanno fatto un’uscita pubblica a sorpresa per un concerto benefico. I duchi di Sussex hanno infatti partecipato a One805LIVE!, organizzato nella tenuta californiana di Kevin Costner a Santa Barbara, un evento che ogni anno raccoglie fondi per sostenere l’acquisto di attrezzature essenziali e programmi di salute mentale destinati ai soccorritori della contea, in prima linea nelle emergenze. Harry e Meghan insieme sul palco per One805LIVE!. Per Harry, 41 anni, si tratta della terza partecipazione consecutiva alla manifestazione, ma questa volta la presenza della moglie ha reso l’occasione ancora più significativa. 🔗 Leggi su Amica.it

