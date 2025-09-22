Mediobanca | chiusa l’Opas Mps all’86,3% del capitale
Milano, 22 set. (askanews) – Chiude l’Opas di Mps su Mediobanca, con Siena che è arrivata a detenere l’86,33% del capitale di piazzetta Cuccia. Al termine del quinto e ultimo giorno di riapertura dei termini dell’offerta, sono state apportate ulteriori 128.874.081 azioni. Lo comunica Borsa Italiana. L’Opas – annunciata lo scorso 24 gennaio e avviata il 14 luglio – si era chiusa l’8 settembre con adesioni pari al 62,3%, poi i tempi supplementari con la riapertura dei termini dal 16 al 22 settembre che hanno portato un ulteriore 24% di capitale. Scalata completata. Già con le adesioni di venerdì scorso Mps aveva superato i due terzi del capitale di Mediobanca, soglia che le permette di controllare anche l’assemblea straordinaria e poter deliberare la fusione tra i due istituti, incluso un probabile delisting di piazzetta Cuccia, e realizzare appieno le sinergie industriali stimate dal piano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
