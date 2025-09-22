Mediobanca chiusa l’Opas di Mps | adesione all’86,33 per cento
L’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata dal Monte dei Paschi su Mediobanca si è conclusa con un’adesione pari all’86,33 per cento. Un risultato che ha confermato le attese della vigilia e che comporterà un esborso complessivo di 13,5 miliardi per l’istituto senese. Questo livello di partecipazione porterà, entro il 2026, alla fusione tra la banca commerciale toscana e l’istituto d’affari milanese. Il prossimo passo spetta al cda del Monte, che nella seconda metà della settimana si riunirà per avviare i lavori sulla nomina del nuovo consiglio. La lista, che dovrà essere presentata entro il 3 ottobre, dovrebbe includere nove consiglieri e sarà orientata a segnare una discontinuità rispetto alla gestione precedente, dopo le dimissioni Alberto Nagel, che lascerà l’incarico all’assemblea del 28 ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
