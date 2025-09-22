Medicina a San Leucio il decimo Congresso Nazionale SIMCRI
Tempo di lettura: 3 minuti La Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica (SIMCRI) celebra il suo decennale con il Congresso Nazionale al Real Belvedere di San Leucio, riportando a Caserta, dove la società è nata nel 2014, il confronto italiano sulla medicina rigenerativa. Appuntamento da giovedì 25 a sabato 27 settembre, a presiedere i lavori saranno Massimo Danese, Presidente SIMCRI e Direttore UOSD di Medicina Rigenerativa dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, e Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore SIMCRI, già Direttore UOC di Chirurgia Vascolare dell’AORN Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
