Medici il Tar Lombardia ferma scorciatoie sui titoli esteri | Anche in Sicilia serve verifica delle competenze
Il Tar Lombardia, accogliendo i ricorsi della Federazione nazionale degli ordini (Fnomceo) e dell’Omceo di Milano, ha bloccato il reclutamento semplificato di medici e specialisti stranieri con titoli conseguiti all’estero. Con due sentenze i giudici hanno annullato la delibera regionale che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: medici - lombardia
“Case di comunità in Lombardia senza medici”: la denuncia del Pd scuote la Regione
Con grande rammarico e dolore, la Segreteria Nazionale SMI comunica il decesso di Enzo Scafuro, Segretario Regionale della Lombardia dello SMI e dirigente nazionale del Sindacato Medici Italiani. Lo SMI piange un medico che ha dedicato tutto ai pazienti - facebook.com Vai su Facebook
Medici e ambientalisti: «Troppi inceneritori in Lombardia, il 43% dei rifiuti da fuori regione» - X Vai su X
Medici, il Tar Lombardia ferma scorciatoie sui titoli esteri: Anche in Sicilia serve verifica delle competenze; Il TAR ferma la Lombardia sui medici formati all’estero: un monito anche per il Veneto; Medici e sanitari uccisi a Gaza, da “ferma condanna”. Anelli: “Rispettare le Convenzioni di Ginevra, salvaguardare il personale sanitario”.
Riconoscimento semplificato delle specializzazioni per i medici stranieri. Il Tar boccia la delibera della Lombardia - Accolti i ricorsi dell’Omceo di Miano e della Fnomceo contro la procedura semplificata della Regione per far fronte alla carenza di medici in diverse specialità. Riporta quotidianosanita.it
Specializzazioni per medici stranieri, il Tar boccia la corsia veloce. Che cosa cambia - Il Tar della Lombardia ha annullato la delibera regionale che aveva introdotto una procedura semplificata per il riconoscimento delle specializzazioni mediche conseguite all’estero ... Come scrive doctor33.it